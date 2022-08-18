مقتل شخصين في إيطاليا جراء عاصفة ضربت توسكانا

قُتل شخصان واصيب خمسون بجروح الخميس جراء عاصفة اقتلعت أشجارا في توسكانا، بحسب ما أفادت سلطات المنطقة الواقعة في وسط إيطاليا.

وأعدّت وكالة الحماية المدنية أماكن ايواء طارئة في المدارس والصالات الرياضية لمن أُجبروا على ترك منازلهم بعدما اجتاحت الرياح العاتية والأمطار المنطقة الممتدة من الساحل إلى فلورنسا السياحية، ممّا أسفر عن مقتل رجل في لوكا وامرأة في كارارا، بحسب سلطات المنطقة.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن القتيلين لقيا مصرعهما جراء سقوط أشجار.

كذلك، أصيب عدة أشخاص بجروح جراء سقوط أشجار في موقع تخييم على الشاطئ في مارينا دي ماسا، بينما نُقل أربعة آخرون إلى المستشفى في بلدة بارغا، وفقاً لموقع “توسكانا ان ديريتا” المحلّي.

ويقول الخبراء إنّ تغيّر المناخ الناتج من النشاط البشري يزيد من شدّة وتواتر الظواهر المناخية المتطرّفة، مثل موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات.

تأثر جزء كبير من ايطاليا بهذه العواصف: فقد سقطت بعض أجزاء برج الجرس بكاتدرائية القديس مرقس في البندقية الخميس. وأعلنت فينيتو التي تضم مدينة البندقية حال الطوارئ كما فعلت توسكانا.

وقررت ميلانو مثل فلورنسا إغلاق المتنزهات والحدائق العامة الجمعة، وطلبت من السكان عدم ركن سياراتهم أو المرور تحت الأشجار والتأكد من عدم وجود أغراض على شرفاتهم يمكنها ان تسقط.

أعلن الدفاع المدني حال التأهب خلال الساعات ال24 المقبلة في مناطق وسط إيطاليا (أومبريا وماركي ولاتسيو وأبروتسو…) والتي ستتأثر بالأمطار الغزيرة وهبوب الرياح. من ناحية أخرى يتوقع أن يتحسن الوضع في شمال ايطاليا.