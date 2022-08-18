وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر التفجير الذي إستهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية كابول ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات

18 أغسطس، 2022
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أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتفجير الذي إستهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وشددت الوزارة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لوأد هذه الظاهرة الخطيرة المهددة لسلامة البشرية وإستقرار العالم. وتقدمت الوزارة بتعازي دولة الكويت لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
وزارة الخارجية
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18 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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