جامعة الكويت شاركت في ورشة عمل للمؤتمر العالمي للمعلمين الكوريين

شاركت الأستاذ الدكتورة مها السجاري ممثلة مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي في ورشة عمل للمؤتمر العالمي للمعلمين الكوريين بعنوان “عصر جدید انتشار الموجة الكورية ومعهد الملك سيجونغ”، والتي عقدت في العاصمة الكورية سيول في الفترة 7-10 أغسطس 2022 برعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، وتأتي هذه المشاركة تزامنا مع قرب افتتاح معهد الملك سيجونغ في دولة الكويت.

والتقت أ.د. السجاري خلال الورشة برئيسة معهد الملك سيجونغ لي هاي ونائب الرئيسة حيث قام الطرفان بمناقشة أوجه التعاون المشترك ما بين جامعة الكويت ومعهد الملك سيجونغ وكيفية تطوير المهارات اللغوية واثراء التجربة الثقافية للطلاب من خلال اقامة دورات افتراضية وورش عمل وتبادل الزيارات الميدانية.

وجدير بالذكر أن معهد الملك سيجونغ يعد مؤسسة عامة تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية تم تأسيسه في 2007 و له 244 فرع في 84 دولة في العالم. وانشئ المعهد بهدف تعريف العالم باللغة الكورية وثقافتها من خلال طرح دورات للغة الكورية وورش عمل وأنشطة ثقافية مختلفة.

من ورشة العمل