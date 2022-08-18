“الهلال الأحمر الكويتي” تقدم طرودا غذائية للمتضررين من عدوان الاحتلال على غزة

“الهلال الأحمر الكويتي” تقدم طرودا غذائية للمتضررين من عدوان الاحتلال على غزة

قدمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبر نظيرتها الفلسطينية اليوم الخميس 900 طرد غذائي لعائلات متضررة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال مدير دائرة الكوارث بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبد العزيز أبو عيشة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم توزيع ما يقارب 900 طرد غذائي لمتضررين من عدوان الاحتلال على القطاع للتخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم.

وتقدم أبو عيشة بالشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا وإلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي على الدعم الدائم للشعب الفلسطيني في المجالات الإنسانية والاجتماعية والسياسية كافة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أطلقت في العاشر من الشهر الحالي حملة (غزة في قلوبنا) لجمع تبرعات لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعمه في وجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي والتخفيف من معاناتهم.

وبدأ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الخامس من أغسطس الجاري واستمر ثلاثة أيام وأدى إلى استشهاد 49 فلسطينيا وإصابة 360 آخرين إلى جانب تدمير نحو ألفي وحدة سكنية سواء بشكل كلي أو جزئي.