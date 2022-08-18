صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الصيني بضحايا الفيضانات في تشينغهاي

18 أغسطس، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعة تشينغهاي غربي الصين وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية آملا سموه حفظه الله بأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعة تشينغهاي غربي الصين وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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18 أغسطس، 2022
0 9 دقيقة واحدة

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