الشريعان يصدر تعميما بتنظيم العمل الخيري عن طريق الميكنة

في طور تنظيم وتطوير العمل الخيري حدد وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان خصائص نظام الميكنة الخاص بالجمعيات الخيرية التي ترتكز على سبعة عناصر رئيسية :

خطة المشاريع ، المخاطبات البنكية ، التحويلات البنكية ، البيانات المحاسبية ، الطلبات القانونية ، قاعدة بيانات الجمعيات و اخيرا تقارير الموظفين.

وبحسب التعميم يتم استقبال طلبات الجمعيات الخيرية وتنظيم الدورات المستندية الخاصة بها، وتشمل:

خطة المشاريع: حيث تقوم الجمعية بتقديم خطة المشاريع ليتم دراستها بواسطة إدارة الجمعيات الخيرية واعتماد أو رفض المشاريع المقدمة في الخطة، كما يمر كل مشروع بدورة مستندية خاصة به.

مخاطبات بنكية: طلب فتح حساب بنكي، وطلب إعادة تحريك حساب مغلق، وطلب بالمفوضين بالتوقيع، وطلب بصلاحية جمعة التبرعات.

التحويلات المالية: طلب تحويل مالي من خلال البنك، وطلب تحويل مالي من خلال الصرافة، وطلب الموافقة على استقبال مبلغ مالي في خارج الكويت.

بيانات محاسبية: تزويد الوزراة بميزان مراجعة شهري، وتزويد الوزراة بميزان مراجعة ربع سنوي، وتزويد الوزارة بالبيانات المالية الختامية، وتزويد الوزراة بإحصائة التحويلات المالية.

طلبات قانونية: بالإضافة إلى إمكانية إضافة أنواع جديدة من الطلبات حسب الحاجة وتحديد الموظفين المختصين المسؤولين عن دراسة الطلب، وتشمل: إرسال التعاميم للجمعيات، إرسال رسائل خاصة للجمعيات، إرسال المخالفات.

قاعدة بيانات الجمعيات: أعضاء مجلس الإدارة، والنظام الأساسي، وأهداف الجمعية، وأفراد الجمعيات، وغيرها.

وبحسب التعميم سيتم الربط مع منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية لتدقيق بيانات التحويلات المالية بشكل آلي، حيث لا تستطيع الجمعية التحويل إلى أي جهة غير موجودة (أو ممنوعة) في منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية.

ويوفر نظام الميكنة تقارير مختلفة مثل أداء الموظف، وعدد الطلبات التي تم إنجازها، وتقارير التحويلات المالية حسب الدولة والجمعية والجهة الخارجية المحول إليها، وتقارير للمشاريع، وغيرها من التقارير