بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 14.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 6ر14 نقطة ليبلغ مستوى 4ر7685 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر295 مليون سهم عبر 12377 صفقة نقدية بقيمة 3ر59 مليون دينار (نحو 6ر179 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر9 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5821 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 7ر219 مليون سهم عبر 6645 صفقة نقدية بقيمة 7ر17 مليون دينار (نحو 6ر53 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 03ر17 نقطة ليبلغ مستوى 05ر8580 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 20ر0 في المئة من خلال تداول 17ر76 مليون سهم عبر 5732 صفقة بقيمة 5ر41 مليون دينار (نحو 7ر125 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر10 نقطة ليبلغ مستوى 01ر6122 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 17ر0 في المئة من خلال تداول 7ر178 مليون سهم عبر 4887 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار (نحو 17ر48 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (جياد) و(م سلطان) و(بيان) و(مشاعر) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(إيفا فنادق) و(جي إف إتش) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (تحصيلات) و(اكتتاب) و(وثاق) و(المصالح ع) من الأكثر انخفاضا.