من المضبوطات

جمارك الكويت: ضبط حشيش ومريجوانا ومشروبات كحولية في مطار الكويت T4

18 أغسطس، 2022
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تمكن رجال الجمارك بمطار الكويت T4، ومن خلال (5) ضبطيات مختلفة ، من ضبط ماريجوانا وحشيش ومشروبات كحولية

وأعلنت الإدارة العامة للجمارك أن رجال الجمرك الجوي بمطار T4 تمكنوا من ضبط كمية متنوعة من المخدرات، مع 5 ركاب، قادمين من رحلات مختلفة إلى البلاد، وذلك بعد اشتباه المفشين الجمركيين في هؤلاء الركاب، حيث عثر على 40 حبة مخدرة و8 قطع حشيش وسجاير حشيش وماريجوانا ومشروبات كحولية متنوعة.

من المضبوطات

هذا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة، وتم تحويل المضبوطات وأصحابها إلى الجهات المختصة.

من المضبوطات

وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

من المضبوطات

المصدر
الإدارة العامة للجمارك
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18 أغسطس، 2022
0 93 أقل من دقيقة

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