الداخلية: وضع آلية واشتراطات لشركات توصيل الطلبات

أعلنت وزارة الداخلية أن وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، عقد اجتماعا مع عـدد مـن المعنييـن فـي وزارة التجارة وبلديـه الكويـت والهيئة العامة للغذاء والتغذيـه اليـوم الخميس الموافـق 2022/08/18 للتنسيق ووضع آليـة واشتراطات لشركات توصيل الطلبات.

ويهدف الاجتماع إلى وضع عدة شروط وهي:

أن يكون قائد مركبة (توصيل الطلبات) لديه شهادة صحية صادرة من وزاره الصحة. أن يتم وضع ملصق (استيكر) خاص بالشركة التي تتبع لها مركبة توصيل الطلبات . بالتنسيق مع بلديه الكويت. ان تكون إقامة سائق مركبـة (توصيل الطلبات) على نفـس الشـركة التي يعمل بها. الالتزام باللباس الموحد (سديري) لقائد المركبة سواء كانت مركبة أو دراجة نارية .

وتهيب الوزارة بالاخوة اصحاب الشركات الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة ومن يخالف هذه الشروط سوف يتم ايقاف الترخيص واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها علما سوف يتم البدء بهذه الاشتراطات من تاريخ 1 اكتوبر 2022.