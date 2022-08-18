الأوقاف: طلب زيادة التعاقد مع غير الكويتيين لسد الحاجة في مساجد المناطق النائية وغير المرغوب العمل فيها من الكويتيين

الأوقاف: طلب زيادة التعاقد مع غير الكويتيين لسد الحاجة في مساجد المناطق النائية وغير المرغوب العمل فيها من الكويتيين

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها تقدمت بطلب زيادة عدد المستعان بخدماتهم في الوظائف الدينية من الكويتيين وغير الكويتيين إلى ديوان الخدمة المدنية بناء على ما تشهده دولة الكويت من توسع عمراني على كافة الأصعدة ومن ذلك زيادة عدد المساجد في المناطق الجديدة وغيرها ويقابل ذلك وجود استقالات وانهاء خدمات بسبب الوفاة وغيرها من الأسباب لا سيما تداعيات جائحة كرونا .

وأضافت الوزارة أنه تـم طـلـب زيـادة عدد غير الكويتيين لسد الحاجـة فـي مساجد المناطق النائية وغير المرغوب العمل فيها من الكويتييـن مثـل مساجد المراكز الحدودية والمزارع والشاليهات وذلك لبعدها عن المناطق العمرانية .

وأكدت الوزارة بأن عدد الأئمة والمؤذنين يتناسب مع عدد المساجد في الوقت الحالي دون النظر إلى التوسع العمراني للبلاد .

وردت الوزارة على ديوان المحاسبة وأرفقت عدد المساجد وعدد الأئمة والمؤذنين حيث بنى ديوان المحاسبة ملاحظته على احصائيات سابقة .

وأكدت الوزارة حرصها على توفير المساجد في جميع مناطق دولة الكويت وتهيئتها للمصلين بما في ذلك توفير العدد الكافي من الأئمة والمؤذنين في جميع المساجد .