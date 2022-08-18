جامعة الكويت

جامعة الكويت: الدكتور عبد المجيد صفر يتوصل إلى تحديد دور الكيتوزان النانوي كنظام جديد لتوصيل الأدوية النانوية

18 أغسطس، 2022
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توصل د. عبد المجيد صفر أستاذ علم النانو وكيمياء الأنسجة في كلية العلوم بجامعة الكويت مع مجموعته المكونة من أ.د. ستيفانو لابوراتي من مركز النانو في إيطاليا وآخرين إلى تكوين حويلة نانوية من مادة الكيتوزان (Chitosan NPs)، وذلك بوصفه حاملاً لأهم عنصر من خلاصة الشاي الأخضر Epigallocatechin-3-gallete (EGCG).

وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد في تقليل ومنع تلف الخلايا ومكافحة السرطان، إضافة إلى فوائد أخرى، والهدف من هذه الرسالة هو إمكانية حقن مضادات الفيروسات أو الأدوية النانوية بالطريقة نفسها التي تحقن فيها خلاصة الشاي الأخضر مستقبلا.

يُذكر أنّه تم نشر هذه الرسالة في المجلة الدولية لطب النانو في عام 2019- وهي من فئه Q1، ولاقت استحسانًا كبيرا على المستوى الدولي على ضوء ما ذكرته المجلة نفسها مؤخراً؛ مما يؤكد ويعزز دور جامعة الكويت عالمياً في المحافل الدولية.

المصدر
بيان صحفي
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18 أغسطس، 2022
0 7 دقيقة واحدة

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