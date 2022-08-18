سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الجزائري بضحايا حرائق الغابات شرقي الجزائر

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات شرقي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات شرقي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.