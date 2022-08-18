الأرصاد الجوية: الطقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا مع رطوبة نسبيا على المناطق الساحلية

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن الطقس بشكل عام في عطلة نهاية الأسبوع يكون شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا مع رطوبة نسبية على المناطق الساحلية.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك عائد إلى امتداد المنخفض الهند الموسمي الذى يمد المنطقة بكتل هوائية شديدة الحرارة ورطبة إلى رطبة نسبيا وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خلال ساعات النهار مثيرة للغبار.

وذكر القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار العالق وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار غد أفاد بأنه يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 35 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.