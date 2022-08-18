صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى ملك المغرب بضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب

18 أغسطس، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولأسر ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب في محافظة (خريبكة) وسط المملكة المغربية الشقيقة والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولأسر ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب في محافظة (خريبكة) وسط المملكة المغربية الشقيقة مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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18 أغسطس، 2022
0 21 دقيقة واحدة

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