الهيئة العامة للمعلومات المدنية

هيئة المعلومات المدنية تحصل مجددا على شهادة الآيزو لإدارة أمن المعلومات

18 أغسطس، 2022
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أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية حصولها مجددا على شهادة الآيزو لإدارة أمن المعلومات (ISO/ IEC 27001:2013) بصلاحية تمتد ثلاث سنوات مقبلة.

وقالت (المعلومات المدنية) في بيان صحفي اليوم الخميس إن طبيعة هذه الشهادة تشمل توفير أعلى المعايير العالمية لجميع أنظمة الهيئة لاسيما في أمن البيانات وبرامج الحماية وأمن المنشآت وسلامتها.

وأضافت الهيئة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهودها الرامية إلى حماية بياناتها وضمان سلامته نظام الأمن المعلوماتي لديها.

وذكرت أن استيفاءها كل المتطلبات والضوابط الرقابية والأمنية لهذه الأنظمة باعتبارها بنكا للمعلومات يحوي بيانات كل الأفراد والجهات واستمرارية حصولها على هذه الشهادة منذ عام 2013 يعتبر “تميزا قيما ومنفردا للهيئة”.

هيئة المعلومات المدنية تحصل مجددا على شهادة الآيزو

المصدر
كونا
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18 أغسطس، 2022
0 22 أقل من دقيقة

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