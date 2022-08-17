بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بعد تذبذب المؤشرات عقب نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الأربعاء بعدما تذبذبت المؤشرات الرئيسية عندما اعتقد المستثمرون أن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو تموز أشار إلى أن صانعي السياسة النقدية ربما سيكونون أقل تشددا مما كان معتقدا في السابق عندما يرفعون أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وقلصت المؤشرات خسائرها بعد نشر محضر الاجتماع وتحول داو جونز للصعود لفترة وجيزة، لكنها سرعان ما عادت إلى خسائرها.

وأظهر محضر الاجتماع أيضا أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي رأوا “أدلة ضئيلة” أواخر الشهر الماضي على أن ضغوط التضخم تنحسر وقال المشاركون في الاجتماع إن انقشاع التضخم ربما يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 31.13 نقطة، أو 0.75 بالمئة، إلى 4274.07 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 164.40 نقطة، أو 1.25 بالمئة، ليغلق عند 12938.15 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 173.58 نقطة، أو 0.51 بالمئة، إلى 33976.73 نقطة.

وبعد هبوط حاد في النصف الأول من العام، صعدت الأسهم الأمريكية منذ بداية يوليو تموز بدعم من أرباح إيجابية للشركات.