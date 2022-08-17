قوة الإطفاء: إغلاق إداري لـ 36 منشأة مخالفة في محافظة الفروانية

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة اللإطفاء العام بأن فرق التفتيش التابعة لقوة الإطفاء العام قامت صباح اليوم الأربعاء بغلق إدراري لـ36 منشأة مخالفة في محافظة الفروانية وذلك لمخالفة هم لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ولما يشكل من خطورة عالية على مرتاديه.

من حملة الإطفاء

وتهيب الإدارة بجميع المواطنين والمقيمين المستثمرين وملاك المباني إلى التقيد في جميع الاشتراطات الوقائية للحفاظ على الأمن المجتمعي وتحذر كل من يخالف ذلك سوف يعرض نشاطه للإغلاق متحمل كافة الاجراءات القانونية المترتبة على ذلك.

من حملة الإطفاء