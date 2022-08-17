من حملة الإطفاء

قوة الإطفاء: إغلاق إداري لـ 36 منشأة مخالفة في محافظة الفروانية

17 أغسطس، 2022
0 20 أقل من دقيقة

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة اللإطفاء العام بأن فرق التفتيش التابعة لقوة الإطفاء العام قامت صباح اليوم الأربعاء بغلق إدراري لـ36 منشأة مخالفة في محافظة الفروانية وذلك لمخالفة هم لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ولما يشكل من خطورة عالية على مرتاديه.

من حملة الإطفاء

وتهيب الإدارة بجميع المواطنين والمقيمين المستثمرين وملاك المباني إلى التقيد في جميع الاشتراطات الوقائية للحفاظ على الأمن المجتمعي وتحذر كل من يخالف ذلك سوف يعرض نشاطه للإغلاق متحمل كافة الاجراءات القانونية المترتبة على ذلك.

من حملة الإطفاء

المصدر
قوة الإطفاء
الوسوم
17 أغسطس، 2022
0 20 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

أوراق ديمقراطية: لا يمكن أعتبار تأخر الحكومة في حل المشكلات عذرًا لإصدار التشريعات عبر مراسيم ضرورة

17 أغسطس، 2022

الداخلية: تجريم مادة “القرطوم” وإضافتها إلى الجدول رقم (5) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

17 أغسطس، 2022

الداخلية: مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لهروب مستهتر من إحدى دوريات المرور قديم

17 أغسطس، 2022

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

17 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى