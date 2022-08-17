أوراق ديمقراطية: لا يمكن أعتبار تأخر الحكومة في حل المشكلات عذرًا لإصدار التشريعات عبر مراسيم ضرورة

الورقة الخامسة:

إن التمايز الجـلـي بـين وظائف السلطات الثلاث هـو مـن أساسيات النظم الديمقراطية ، ولذلك أ أنشأ مبدأ الفصل بين السلطات ، الذي أوكل إلى كل سلطة وظائف خاصـة لا تشـارك بـهـا سلطة أخرى ، ومن هنا جاءت وظيفة التشريع كحق أصيل للبرلمان .

غيـر أنـه تحت ظروف استثنائية اتسعت النظريات الدستورية بمنح صلاحية التشريع إلى السلطة التنفيذية عبر مراسيم بقانون لمعالجـة حـدث طارئ يهدد أمن البلاد ، وتتخذ هذه المراسيم قوة القانون ، ويتسع مداها لتغير واقعا مفروضا أو تعدل قانونا قائما .

الفقه الدستوري بدوره ، لـم يستقبل هذا الأمر في جملته بارتياح ، باعتبار هذا التوسع في صلاحية التشريع ثغرة بارزة في مبدأ استقلال البرلمان وتعديا على اختصاصاته .

وقـد ســار دستور الكويت عبر المادة ( 71 ) في هذا المضمار عبـر إجـازة مراسيم ضرورة تصدر من السلطة التنفيذيـة لـهـا قـوة القانون ، إلا أنه اشترط أن لا تصدر هذه المراسيم إلا بين أدوار انعقاد المجلس أو في فتـرة حـلـه لاتخاذ تدابير لا تحتمل التأخيـر.

أمـا السلطة التنفيذية ، فقد توسعت في تطبيقات هذه المادة ، حيث شرعت مراسيم في غير الظروف الاستثنائية والعاجلة التي قصدها واضعو الدستور ، وامتدت يدها إلى اختصاصات السلطة التشريعية ، في حين كان الأجدر بهـا دعـوة البرلمان للانعقاد .

إن المبدأ الدستوري بفصـل السلطات يتعين معه أن تحدد حالات الظروف الاستثنائية المستحدثة ، والا تخـرج هذه الظروف عـن الكوارث الطبيعية أو الحروب التي يستلزم معها إصدار مرسوم عاجـل لا يحتمل التأخير فـي حـدود دفع الضرر ، وأن هذا الظرف الاستثنائي ينشئ مانعا ماديا يحول دون دعوة المجلس النيابي للانعقاد بجلسة خاصة ليمارس دوره الأصيل بالتشريع ، وأن يكون المرسوم في الحد الأدنى والضيـق لمعالجة الضرر الناتج عن الظرف الاستثنائي من دون توسع.

وعقب تحقيق ما تقتضيه القيود اللازمة لإصدار مراسيم الضرورة ، تأتي الرقابة البرلمانية اللاحقة في الموافقة أو رفض تلك المراسيم تأكيدا على مبدأ أن الأصل التشريعي هـو حـق برلماني خالـص لا تنعقد مـعـه صـحـة أي تشريع دونه ، وعليـه فـرض الدستور أطـرا زمنية محددة لعرض المراسيم على البرلمان ، مما يعني رغبـة واضعي الدستور في الاستعجال بالبت بهذه المراسيم لكي لا تفقد الرقابـة البرلمانية اثرهـا .

كمـا أن مـن أهـم قواعد الديمقراطية الا تفقد مراسيم الضرورة التوازنات بين السلطات أو تتدخـل فـي تشکیلها كمرسـوم يعـدل الدوائر الانتخابية أو أليـة التصويت ، أو تنتقـص مـن حـقـوق الأفراد ، أو أن تخالف هذه المراسيم التقديرات المالية الواردة فـي قـانـون الميزانية ، وهـو مـا يفترض أن يكـون مـن أساسيات النظم الديمقراطية ، بالإضافة إلى أنه من البديهيات أن القوانين والمراسيم والأوامر لا يمكن بأي حـال أن تعطل العمل بالدستور أو تعلـق أو تعدل مـواده.

لقـد جـاءت غاية مؤسسي الدستور من إرساء مبدأ مراسيم الضرورة لمعالجة الأخطار الطارئة التي تهدد أمـن البـلاد أو ساكنيها عنـد عـدم تمكن البرلمان من الانعقاد بسبب هذا الخطر الطارئ ، إلا أن العوار الجسيم والعيب الجوهري يكمن في غياب التنظيم التفصيلي لهذا المبدأ مما يفقد الضمانات الأساسية لفصل السلطات ، ويسلب اختصاص التشريع من البرلمان ، ويخلق حالة تفرد بإدارة شؤون البلاد ، مما يعبث بالشكل الديمقراطي الذي رسخه الدستور.

ومـن خـلال ذلك ، نصل إلى قناعة مفادها أنه لا يمكن معالجة حالة الاحتقان السياسي من دون المصارحة أولا عن مكامن الخلل ، ثـم خـلـق الـحـوار الجـاد لنقاش الحلول ، ومـن ثـم امتلاك الجرأة لإحداث التغيير المطلوب .

الورقة السادسة:

المقدمة:

لقد أكد الفقه الدستوري أن الفصل بين السلطات يتعين معه ؛ حين تضطر السلطة التنفيذية لإصدار مراسيم ضرورة ، أن تحدد حالات الظروف الاستثنائية والمستحدثة التي “حدثت” أو “نشات” أثناء غياب مجلس الأمة ما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حله ، وألا تخرج هذه الظروف عن الكوارث الطبيعية أو الحروب التي يستلزم معها إصدار مرسوم عاجل لا يحتمل التأخير في حدود دفع الضرر ، وأن هذا الظرف الاستثنائي ينشى مانعا ماديا يحول دون دعوة المجلس النيابي للانعقاد بجلسة خاصة ليمارس دوره الأصيل بالتشريع ، وأن يكون المرسوم في الحد الأدنى والضيق لمعالجة الضرر الناتج عن الظرف الاستثنائي .

إضافة إلى المحاذير أعلاه والتي سبق الإشارة لها في الورقة الخامسة ، نجد أنه من اللازم التوسع في بيان محاذير أخرى ناتجه عن مراسيم الضرورة الصادرة بغير الضوابط والشروط التي قصد لها ، فبذلك قد يهدم النظام التشريعي وتبطل مشروعية القوانين ويعبث بمبدأ فصل السلطات وتتصدع معها قواعد الضوابط والتوازنات الضرورية ما بين السلطات.

الشرط الزمني:

لقد حددت المادة 71 من الدستور شرطاً زمنياً محدداً يمكن بعده فقط إصدار مراسيم ضرورة ، إذ اشترطت أن يكون الحدث ، الذي يوجب إصدار مرسوم ضرورة بسببه ، قد وقع حدوثه فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ، بمعنى أن يكون الحدث طارئا ومستحدثا ومفاجئا ، وبدأ وقوعه أثناء غياب البرلمان أو كان على وشك الوقوع .

ولا يجوز أن تصدر مراسيم ضرورة لأحداث وقعت سابقاً وانتهت ، كما لا يجوز بديهياً إصدار مراسيم ضرورة تتعلق بأحداث مستقبلية .

الضوابط الشكلية:

استقر معظم الفقه الدستوري والقواعد القانونية المنظمة لرخصة مراسيم الضرورة الاستثنائية أن تتمتع بركائز لا مناص منها وبغيرها تسقط وتتهافت الضرورة التي ينشأ بسببها المرسوم بغير المسلك الطبيعي لإصدار التشريعات .

ومن هذه الركائز أن يكون سبب إصدار مرسوم الضرورة قائما على خطر حقيقي يهدد سلامة الدولة أو السلم الاجتماعي أو مصلحة المجتمع وأفراده ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، ولا يمكن اعتبار المخاطر الطبيعية التي يعتاد حدوثها في الدولة أو المجتمع مدعاة لجوء إلى هذه المراسيم ، فالأخطار الطبيعية والمألوفة على كيان الدولة يمكن مواجهتها بالطرق القانونية العادية ، وعادة ما يكون لهذه الرخصة الاستثنائية الممنوحة للحكومة طابع مؤقت بحيث تدفع به الخطر بحدود تأثيراته لتعود بذلك القواعد القانونية العادية بعد زوال الخطر .

كما يعتبر مبدأ “الضرورة تقدر بقدرها” ركيزة مهمة بحيث لا يجوز أن يتعدى المرسوم القدر الكافي لدفع الخطر وآثاره ، فأي توسع في ذلك يدخل المرسوم في محظورات تتجاوز الضرورة .

وبالتالي فإن الضرورة أمر نسبي لا تستدعي في جميع حالاتها الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة ، فبعض حالات الضرورة تحتمل التأخير المقبول إذا ما تحققت معه المحافظة على النظم والآليات التقليدية لإصدار التشريعات.

لا يمكن اعتبار تأخر أو تباطئ أو تواطئ الحكومة في حل المشكلات أو المعوقات عذراً كافيا لاستخدامها الرخصة الاستثنائية بإصدار التشريعات عبر مراسيم ضرورة أثناء غياب المجلس ، فهذه ضريبة تتحمل الحكومة وحدها آثارها ، فهي المهيمنة دستوريا على مصالح الدولة والشعب ، ودورها في كشف المشكلات والمعوقات وتقديم الرؤى والمشاريع والبرامج لحلها واجب دستوري لا مفر منه .

ومن المحظورات أن تلجأ الحكومة منفردة ، وعبر مراسيم الضرورة ، بتعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الأمة لما فيها من إهدار لمبدأ فصل السلطات وتأثيرها على مخرجات المجلس لصالحها ، حتى وإن صدقت النوايا وكانت الغايات والمقاصد نبيلة ، إلا أن ذلك لا يبرر أو يعفي انتهاج مسلك يخالف شروط وضوابط مراسيم الضرورة ، كما أن القبول بها يفتح باب النوايا والمقاصد السيئة للعبث في خيارات الشعب باختيار ممثليه .

وبلا شك أن أي تعديل على قانون الانتخاب بناء على مرسوم ضرورة ، يضع النواب بحرج حين تعرض عليهم المراسيم لمصادقتها ، فقبولهم بهذه المراسيم يوصم بالتنفيع . لمصالحهم ، ورفضهم لها ينتج عنه بطلان للانتخابات التي أسفرت عن فوزهم .

الخاتمة:

وفي ضوء العرض السابق يتضح أن العوار الجسيم والعيب الجوهري يكمن في غياب التنظيم التفصيلي لمبدأ مراسيم الضرورة مما فتح باب الاجتهاد في تفسير القواعد التي يقوم عليها ، وذلك يسهم بفقد الضمانات الأساسية لفصل السلطات ، وسلب اختصاص التشريع من البرلمان ، وخلق حالة تفرد بإدارة شؤون البلاد ، وبالتالي يعبث بالشكل الديمقراطي الذي قصده الدستور .

من خلال ذلك ، نصل إلى قناعة مفادها أنه لا يمكن معالجة حالة الاحتقان السياسي من دون المصارحة أولا عن مكامن الخلل ، ثم خلق الحوار الجاد لنقاش الحلول ، ومن ثم امتلاك الجرأة لإحداث التغيير المطلوب .

خالد سند الفضالة

د.مشاري فلاح المطيري

يوسف بسام الشطي