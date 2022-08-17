مفتي عام البوسنة يشيد بالدور الخيري لدولة الكويت

اشاد رئيس العلماء ومفتي عام البوسنة والهرسك حسين كافازوفيتش اليوم الاربعاء بالدور الخيري الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في بلاده وفي مختلف دول العالم.

وقال كافازوفيتش بمناسبة زيارته لسفارة دولة الكويت في سراييفو ان دولة الكويت سباقة دائما في دعم المستضعفين والمحتاجين اينما وجدوا مما يؤكد على دورها الانساني العظيم.

ومن جهته اكد المستشار والقائم بالأعمال بسفارة دولة الكويت في سراييفو حمد بن عيدان في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الجهود الكويتية الخيرية المتنوعة تنبع من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والقيادة السياسية استكمالا لمسيرة كويت العطاء.

واشار المستشار بن عيدان الى انه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل الخيري والانساني في البوسنة والهرسك مؤكدا ان المسؤولين في البوسنة والهرسك يقدرون بشكل كبير الدور الانساني الذي تؤديه الكويت بمختلف مؤسساتها الرسمية والاهلية في مساعدة الشعب البوسني.

يذكر ان المؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية الكويتية تنفذ العديد من المشاريع التربوية والانسانية والصحية والاجتماعية والتنموية في البوسنة ودول البلقان.