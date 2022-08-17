الداخلية: تجريم مادة “القرطوم” وإضافتها إلى الجدول رقم (5) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناءً على القرار الوزاري رقم «21» لسنة 2022 تم تجريم مادة «القرطوم» وإضافتها إلى الجدول رقم “5” المرافق للقانون رقم “74” لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وذلك لاحتوائه على خصائص تشبه مادة “الأفيون”.

وأوضحت الإدارة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت على أن كل من يقوم بتعاطي أو تهريب أو جلب أو حيازة مادة «القرطوم» يقع تحت طائلة القانون.

وأشارت إلى أن تناول مادة «القرطوم» يؤدي إلى فشل في الجهاز التنفسي والإصابة بنوبات الصرع والذهان وارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتسمم الكبد والغثيان وحالات الوفاة المفاجئة بسبب ارتفاع التسمم.

وتدعو الإدارة أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإبلاغ الجهات المعنية عن أبنائهم المعتاطين للمخدرات حتى يتم الحاقهم بالجهة المختصة بعلاج ورعاية وتأهيل المعتاطين والمدمنين.

مشيرة إلى أن هاتف الطوارئ “112” يعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة والإبلاغ عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها كما تقدم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خدماتها للجمهور على مدار الساعة من خلال الخط الساخن “1884141”.