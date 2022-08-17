ألمانيا تستدعي السفير الفلسطيني على خلفية تصريحات “الهولوكوست”

أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء أنها استدعت السفير الفلسطيني في برلين ليث عرفة على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في برلين حول محرقة (الهولوكوست).

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي دوري إن الاستدعاء جاء للاحتجاج على تصريحات عباس التي قارن فيها بين “الممارسات الإسرائيلية” بحق الشعب الفلسطيني و(الهولوكوست).

وأضاف المتحدث أن الحكومة الألمانية ورئيسها المستشار شولتس يعتبران “القتل الممنهج لليهود اثناء الحرب العالمية الثانية جريمة لا مثيل لها”.

وكان عباس أصدر اليوم توضيحا لتصريحاته في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني اولاف شولتز في برلين يوم امس أعاد فيه تأكيد “ان الهولوكوست ابشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس القول إنه لم يقصد في إجابته عن سؤال خلال المؤتمر الصحفي “إنكار خصوصية الهولوكوست التي ارتكبت في القرن الماضي فهذا مدان بأشد العبارات”.

وأوضح أن المقصود بالجرائم التي تحدث عنها “المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الإسرائيلية وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا”.