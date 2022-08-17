مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقــد مجلـــس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء / د. محمد عبد اللطيف الفارس بما يلي:

بناءً على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة ووزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة ، استهل مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 الخاص في انتخابات أعضاء مجلس الأمة بشأن اعتماد سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في العملية الانتخابية ومرسوم بقانون آخر بتعديل الجدول المرفق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإضافة المناطق التالية إلى الدوائر الانتخابية:

-الدائرة الانتخابية الأولـى:

تضاف إليها (أنجفه)

-الدائرة الانتخابية الثانية:

تضاف إليها (منطقة الشويخ الصناعية – المنطقة الصحية (( الشويخ )) – النهضة – شمال غرب الصليبخات – مدينة جابر الأحمد)

-الدائرة الانتخابية الثالثة:

(لم يتم إضافة مناطق إليها)

-الدائرة الانتخابية الرابعة:

تضاف إليها (غرب عبدالله المبارك – جنوب عبدالله المبارك – العيون – النعيم – النسيم – القصر – تيماء – الواحة)

-الدائرة الانتخابية الخامسة:

تضاف إليها (أبو فطيرة – المسايل – أبو الحصانية – مدينة صباح الأحمد – مدينة الخيران السكنية)

وقرر المجلس رفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

وانطلاقاً من حرص الحكومة ونظراً لقرب الموسم الدراسي الجديد ، وسعياً لتوفير كافة الاحتياجات التي تمكن وزارة التربية من أداء واجباتها على أكمل وجه ، اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ / طلال خالد الأحمد الصباح ، بشأن استعدادات وزارة التربية لبدء العام الدراسي (2022 /2023) ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة للعودة الكاملة للدوام المدرسي بتاريخ 11 /9 /2022 ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية بسرعة التنسيق مع كل من {وزارة المالية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة} لاتخاذ الخطوات العاجلة بشأن تجهيز المدارس وتوفير كافة متطلباتها واحتياجات الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة للعام الدراسي (2022 /2023)، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المخلصة التي يقوم بها رئيس وأعضاء اللجنة لتسريع إجراءات تنفيذ المشاريع.

هذا وقد أبن مجلس الوزراء وزير المواصلات الأسبق المرحوم بإذن الله / عبد الرحمن خالد صالح الغنيم الذي انتقل إلى جوار ربه ، مستذكرا إسهامات وجهود الفقيد المخلصة في خدمة وطنه ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية ، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانب الأشقاء ودعم كافة إجراءاتهم التي يتخذونها للحفاظ على أمنهم وسلامة شعبهم الشقيق ، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية السعودية في تصديها بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنهم واستقرارهم ، ومنها ضبطهم أحد المطلوبين أمنيا في مدينة جدة ، الذي بادر بتفجير نفسه مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الأمن وأحد المدنيين ، سائلا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة الشقيقة وشعبها من كل مكروه.

كما أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف دولة الكويت ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة إزاء الحريق الذي اندلع في كنيسة أبو سيفين بحي إمبابة والذي أسفر عن وقوع عشرات من القتلى والمصابين ، معبرا عن خالص التعازي والمواساة إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ( ياتينغا) شمال جمهورية بوركينا فاسو الصديقة ، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا ، مؤكداً موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب ، ومجدداً دعوته للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لتخليص العالم والبشرية من هذه الآفة الخطيرة ، ويتقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق وإلى أسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.