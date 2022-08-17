المضبوطات

“الجمارك” تضبط طردا ملغوما بـ41 كيلو غرام من بودرة الاريكا المخدرة قادمة من إحدى الدول الآسيوية

17 أغسطس، 2022
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كشف مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد، بأن رجال الجمارك بمراقبة التفتيش والاستيداع في إدارة الجمرك الجوي استطاعو ضبط (5) شحنات تحتوي على بودرة اللاريكا المخدرة بوزن 41 كيلو تم إخفاؤها داخل علب مكملات غذائية قادمة من إحدى الدول الآسيوية.

المضبوطات

وأكد الفهد بأنه لا تهاون في أجراءات التفتيش في جميع المنافذ البريه والبحريه والجويه والتدقيق مستمر على كافة الصادرات والواردات من أجل حفظ أمن البلاد، منوهاً أن التعاون مستمر مع جميع الجهات الأمنية والرقابية بجميع أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في إدارة مكافحة المخدرات وذلك بضبط المتهمين.

وأكد بأن التعاون بين جميع الاقسام تفتيش وتدقيق اثمر عن ضبط عمليات التهريب وشكر الفهد جميع العاملين بادارة الجمرك الجوي وعلي راسهم مطلق العنزي.

المضبوطات

المصدر
جمارك الكويت
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17 أغسطس، 2022
0 46 أقل من دقيقة

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