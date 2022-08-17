وزير الأشغال العامة م. علي حسين الموسى

الموسى يوجه قياديي “الكهرباء” لاستقبال المراجعين كل “أحد”

17 أغسطس، 2022
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وجه وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس علي الموسى قياديي”الكهرباء” والإشرافيين بتخصيص يوم الأحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لاستقبال المراجعين والاستماع إليهم، وذلك للوقوف على العقبات التي تواجههم ومعالجتها.

ويأتي ذلك حرصا من الوزارة على التواصل مع المراجعين لتسهيل معاملاتهم، ودعما للجهود المبذولة في تطوير مسار العمل الحكومي لتقديم خدمات مميزة.

يذكر أن الوزارة تستقبل طلبات المواعيد على موقعها الإلكتروني www.mew.gov.kw ، وذلك لتسريع وتيرة العمل والإنجاز ووضع السبل الكفيلة بتذليل كل المعوقات.

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17 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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