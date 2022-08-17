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مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون “ضرورة” بإضافة مناطق جديدة للدوائر الأولى والثانية والرابعة والخامسة

17 أغسطس، 2022
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وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع مرسوم بقانون “ضرورة” بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن مشروع مرسوم بقانون “ضرورة” يقضي بأن تضاف منطقة (أنجفة) إلى الدائرة الأولى في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق (الشويخ الصناعية – المنطقة الصحية “الشويخ” – النهضة – شمال غرب الصليبخات – مدينة جابر الأحمد).

وأفاد أن الدائرة الرابعة تضاف إليها مناطق (غرب عبدالله المبارك – جنوب عبدالله المبارك – العيون – النعيم – النسيم – القصر – تيماء – الواحة).

وبين أن الدائرة الخامسة تضاف إليها مناطق (أبو فطيرة – المسايل – أبو الحصانية – مدينة صباح الأحمد – مدينة الخيران السكنية).

المصدر
كونا
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17 أغسطس، 2022
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