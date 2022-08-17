رئيس الأركان يبحث مع قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية موضوعات عسكرية مشتركة

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح مع قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق طيار أليكسوس جرينكوتش موضوعات عسكرية مشتركة.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي إن الفريق الركن خالد الصباح استقبل الفريق طيار جرينكوتش والوفد المرافق له صباح اليوم الأربعاء حيث عقد اجتماع بين الجانبين نوقشت خلاله أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.