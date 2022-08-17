الصحة: إغلاق مركز جسر جابر لتطعيم كوفيد-19 اعتبارا من الخميس المقبل

أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق مركز جسر جابر لتطعيم كوفيد-19 اعتبارا من الخميس المقبل 2022/08/18، في ضوء استمرار تحسن مؤشرات الوضع الوبائي، وأداء المركز دوره على نحو مميز خلال مرحلة دقيقة من مواجهة الوباء، على أن يتم الاستمرار بتقديم الخدمة من خلال 16 مركز صحي موزع على مختلف مناطق البلاد.

وأفادت الوزارة استقبال الأفراد الراغبين بالتطعيم يوميا من الأحد وحتى الخميس من الساعة 3 عصرا وحتى 8 مساء في تلك المراكز حسب المواعيد المسبقة، مع تخصيص مركز عبدالرحمن الزيد (غرب مشرف سابقا) اتطعيم الفئة العمرية من 5 وحتى 18 عام.

وأكدت الوزارة على امكانية الحضور دون موعد مسبف للحصول على جرعات التطعيم والجرعات التنشيطية لجميع الفئات العمرية في مركز الجليب بمنطقة جليب الشيوخ.

وتقدمت الوزارة بجزيل الشكر والتقدير لجميع الفرق العاملة، والجهود المبذولة في تقديم الخدمات الصحية عبر مركز تطعيم كوفيد-19 في جسر جابر.