بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 28.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 9ر28 نقطة ليبلغ مستوى 77ر7670 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 38ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر298 مليون سهم عبر 12364 صفقة نقدية بقيمة 3ر69 مليون دينار (نحو 9ر207 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر14 نقطة ليبلغ مستوى 66ر5811 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 16ر168 مليون سهم عبر 5436 صفقة نقدية بقيمة 5ر13 مليون دينار (نحو 5ر40 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر35 نقطة ليبلغ مستوى 02ر8563 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 في المئة من خلال تداول 2ر130 مليون سهم عبر 6928 صفقة بقيمة 8ر55 مليون دينار (نحو 4ر167 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر27 نقطة ليبلغ مستوى 71ر6111 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة من خلال تداول 5ر145 مليون سهم عبر 4001 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار (نحو 6ر36 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (جياد) و(فجيرة أ) و(لاند) و(أرجان) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (أهلي متحد) و(بيتك) و(إيفا فنادق) و(أجيليتي) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (حيات كوم) و(ورقية) و(أصول) و(أسس) من الأكثر انخفاضا.