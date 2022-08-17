الصحة: إغلاق مستودعين غير مرخصين لتخزين الأدوية في منطقة السالمية

في إطار العمل والمهام الخاصة بالتفتيش على الأدوية في البلاد، ورصدا لأي مخالفات، قامت إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة بحملة تفتيشية مفاجئة على مستودعات خاصة، تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية في منطقة السالمية بالتعاون مع بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام.

وأوضحت الوزارة بأن فريق الحملة رصد مخالفات جسيمة شملت ضبط مستودع بمساحة 500 متر مربع في عمارة سكنية غير مرخص من أي جهة حكومية، وغير مستوفي شروط تخزين الأدوية، كما تبين من المعاينة الأولية محتويات من الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية وأخرى تالفة، بسبب عدم توفر البيئة المناسبة للتخزين، بما فيها عدم وجود أجهزة تكييف.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق توجه أيضا إلى مستودع أخر في ذات المنطقة، وقد تبين بأنه غير مرخص، وبمعاينة محتوياته فقد تم العثور على سندات بيع لصيدليات خاصة.

وأعلنت الوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، مشيرة إلى التعليمات الحاسمة من قبل وزير الصحة ووكيل الوزارة بمواصلة الجهود لرصد أي مخالفات تتعلق بتداول الأدوية أو تجاوز الاشتراطات ومعايير حفظ وتخزين المواد الطبية.