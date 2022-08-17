سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل قيادات الحرس الوطني لنقل تهنئة سمو الشيخ سالم العلي له بنيله الثقة السامية
استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي والمعاون للعمليات والتدريب اللواء ركن فالح شجاع فالح ومدير ديوان سمو رئيس الحرس الوطني العميد ثابت عتيق جزاع والمعاون للاسناد الإداري العميد مهندس عصام نايف عصام ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني العميد أحمد عبدالرحمن عبداللطيف.
حيث نقلوا تحيات وتهنئة سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني لسمو رئيس مجلس الوزراء بنيل الثقة السامية وتشكيل الحكومة الجديدة معربين لسموه عن خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح.