فائض الكويت التجاري مع اليابان يحقق ارتفاعا بنسبة 102.3 في المئة

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء أن الفائض التجاري لدولة الكويت مع اليابان حقق في يوليو الماضي ارتفاعا للشهر ال16 على التوالي بنسبة 3ر102 مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 2ر101 مليار ين (754 مليون دولار) وذلك بفضل ارتفاع فواتير التصدير.

وذكرت البيانات التي اوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفعت بنسبة 9ر91 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 2ر121 مليار ين (902 مليون دولار امريكي) في ارتفاع للشهر ال16 على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 4ر52 في المئة لتصل الى 0ر20 مليار ين (149 مليون دولار امريكي) بزيادة للشهر الثالث على التوالي.

واشارت الى ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع الشهر الماضي بنسبة 2ر130 في المئة ليصل الى 1ر1 تريليون ين (0ر8 مليون دولار امريكي) بفضل نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 0ر98 في المئة مقارنة في العام الماضي.

ولفتت الى ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي شكلت 6ر95 في المئة من اجمالي فواتير تصدير المنطقة الى اليابان قفزت بنسبة 0ر100 في المئة.

واوضحت ان واردات المنطقة الإجمالية من اليابان نمت بنسبة 4ر20 في المئة بفضل زيادة الطلب على السيارات والالات والسلع المصنعة.

وذكرت ان اليابان سجلت في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا للشهر ال12 على التوالي بقيمة 4ر1 تريليون ين (7ر10 مليار دولار امريكي) في ضوء استمرار زيادة اسعار الطاقة وضعف العملة المحلية وانعكاساته على ارتفاع فواتير الواردات.

وبينت ان الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان تلتها الولايات المتحدة.