سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الشيخ طلال الخالد وقياديي وزارة الداخلية ويهنئهم بتسلمهم مناصبهم الجديدة

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح يرافقه سعادة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس وسعادة رئيس جهاز أمن الدولة الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد إبراهيم الدوسري ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال حاتم الصايغ ووكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور محمود العوضي ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات فواز سليمان المشعان ووكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة الشيخ حمود مبارك الصباح ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله عيسى الرجيب ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد مناحي المطيري والوكيل المساعد في مكتب معالي وزير الداخلية اللواء حامد أحمد البالول ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر محمد البالول.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص تهانيه للقياديين الذين تسلموا مناصبهم الجديدة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

حضر المقابلة سعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.