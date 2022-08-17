وفاة الممثلة السورية أنطوانيت نجيب عن عمر ناهز الـ91 عاما

غيب الموت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب بعد رحلة طويلة مع المرض عن عمر ناهز 92 عاماً.

وتعرضت الفنانة الراحلة لوعكات صحية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنها كانت تخضع لجلسة غسيل كلى مرة واحدة كل أسبوع وبشكل دائم.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا الراحلة أنطوانيت من خلال بوست على فيسبوك كُتب فيه: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة انطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية”.

ولدت أنطوانيت نجيب في 20 فبراير من عام 1930 مدينة درعا السورية، عرفت عن طريق مشاركتها بالعديد من المسرحيات الهامة.

وانضمت أنطوانيت نجيب إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1968 وعملت في المسرح والإذاعة والتلفزيون وقدمت الكثير من الأعمال وأبدعت في تجسيد الأدوار وتميزت في الكثير منها، وتملك رصيدا فنيا غنياً بالأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، حيث جسدت أدوار الأم الحنون والمرأة الطيبة البسيطة.

وتعتبر الراحلة واحدة من أبرز نجوم سوريا، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يزيد عن 150 عملا بين مسرح وسينما وتلفزيون.