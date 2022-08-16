الداخلية: لليوم الخامس على التوالي استمرار السيطرة على منطقتي المهبوله والجليب وحملة مفاجأة على منطقة السالميه

الداخلية: لليوم الخامس على التوالي استمرار السيطرة على منطقتي المهبوله والجليب وحملة مفاجأة على منطقة السالميه

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تنفيذا لتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح وبحضور ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس، ولليوم الخامس على التوالي تواصل القطاعات الأمنية المختلفة اليوم الثلاثاء 2022/08/16 جملتها الأمنية الواسعة من أجل فرض السيطرة الأمنية وبسط كضلة الأمن والأمان على كافة مناطق دولة الكويت، ومن ضمنها جليب الشيوخ والمهبولة، وحملة وفاجأة على منطقة السالمية.

من حملة الداخلية

وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين في مناطق الجليب والمهبولة والسالمية.

وأكدت الإدارة على أن المؤسسة الأمنية مستمرة في جهودها الأمنية لضبط المخالفين ومحاربة الظواهر السلبية، ودعت الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة وحمل اأوراق الثبوتية.

من حملة الداخلية