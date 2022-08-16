سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان بضحايا الفيضانات

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بجمهورية السودان الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في جمهورية السودان الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق في جمهورية السودان الشقيقة سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببريقة مماثلة.