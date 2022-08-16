وزير الأوقاف الفلسطيني:القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان الكويت قيادة وحكومة وشعبا

قال وزير الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري اليوم الثلاثاء إن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا.

وأضاف البكري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقائه مع سفير الكويت لدى الاردن والمحال لدى فلسطين عزيز الديحاني إن رسالة الكويت واضحة بدعم القيادةالسياسية الفلسطينية في مساعيها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصتمها القدس الشريف معربا عن تقدير القيادة والشعب الفلسطيني لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا.

وذكر البكري انه ناقش مع السفير الديحاني القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني والخاصة بوزارة الأوقاف والمؤسسات الخدمية التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني المقدم من الكويت والدور البناء للمؤسسات الخيرية الكويتية التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني.

وبين أن الدعم الكويتي الذي تقدمه الكويت لفلسطين منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كان له الأثر الإيجابي الكبير على الشعب الفلسطيني معربا عن تتطلعه الى تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات الخيرية الفلسطينية.

من جانبه قال السفير عزيز الديحاني في تصريح مماثل ل(كونا) إن الوزير الفلسطيني نقل شكر وتقدير حكومة بلاده لمواقف الكويت في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ومواقفها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية مؤكدا إيمان الكويت التام بحقوق الشعب الفلسطينيي وقضيته العادلة.

وأكد أن الخطاب السياسي لدولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية منذ بدايتها ثابت ومضامينه ثابتة وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني لافتا الى أن العلاقات الكويتية – الفلسطينية تاريخية ومتجذرة.