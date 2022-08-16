مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: استأنفنا جهودنا للحصول على عضوية كاملة بالمنظمة

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور اليوم الثلاثاء استئناف الاتصالات والجهود المبذولة بشكل مكثف مع الكتل والاعضاء في مجلس الأمن الدولي حول ما يتعلق بحق دولة فلسطين في الحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال منصور في حديث مع الإذاعة الرسمية (صوت فلسطين) إن هذه الجهود تأتي لحماية مبدأ حل الدولتين وقطع الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي التي يحاول تدميره بشكل كامل.

وأضاف أن “اجتماعا سيعقد غدا الاربعاء مع كتلة عدم الانحياز في مجلس الامن لمواصلة المباحثات حول مبادرة قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة”.

وأشار منصور إلى أن مجلس الامن سيعقد في ال26 من الشهر الحالي جلسة برئاسة الصين لبحث تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية.

وكانت الامم المتحدة قد منحت فلسطين عام 2012 صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت 138 دولة في الجمعية العامة لمصلحة الطلب الفلسطيني وهو ما أتاح لها الانضمام الى المعاهدات ومنظمات الامم المتحدة.