البلدية: إغلاق سردابين مخالفين بالسالمية

في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام البلدية المهندس.أحمد المنفوحي و بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجلة لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام الفريق الرقابي برصد سردابين مخالفين بمنطقة السالمية يتم استخدامهم في غير الأغراض المرخصة من أجلهم ( تخزين أدوية ) .

من حملة البلدية

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان بأن الفريق الرقابي قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخزنين بإغلاقهم وإبلاغ قوة الإطفاء العام ووزارة الصحة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من حملة البلدية

وأشار إلى إنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السردابين من قبل قوة الإطفاء العام وإدارة التفتيش على الأدوية بقطاع الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة ممثلة في الدكتور خالد العلي لمخالفة اللوائح والقوانين.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية ستواصل رصدها لكل السراديب المخالفة في كافة مناطق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

من حملة البلدية