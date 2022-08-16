سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس نيجيريا بضحايا الفيضانات التي تعرضت لها ولاية “جيغاوا”

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الإتحادية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها ولاية (جيغاوا) في شمالي نيجيريا والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الإتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها ولاية (جيغاوا) في شمالي نيجيريا مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.