بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 8.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 8.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 9ر8 نقطة ليبلغ مستوى 84ر7641 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر304 مليون سهم عبر 11047 صفقة نقدية بقيمة 2ر48 مليون دينار (نحو 6ر144 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 94ر2 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5797 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 في المئة من خلال تداول 3ر235 مليون سهم عبر 4926 صفقة نقدية بقيمة 51ر15 مليون دينار (نحو 5ر46 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 81ر13 نقطة ليبلغ مستوى 78ر8527 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 3ر69 مليون سهم عبر 6121 صفقة بقيمة 7ر32 مليون دينار (نحو 98 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 54ر1 نقطة ليبلغ مستوى 32ر6084 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 6ر220 مليون سهم عبر 3889 صفقة نقدية بقيمة 51ر14 مليون دينار (نحو 5ر43 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (فجيرة أ) و(المصالح ع) و(التقدم) و(ورقية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (إيفا فنادق) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (السورية) و(مراكز) و(عربي قابضة) و(صكوك) الأكثر انخفاضا.