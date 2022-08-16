وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

وزير الدفاع الروسي: موسكو ليست بحاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

16 أغسطس، 2022
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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء إن روسيا ليست بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وأضاف في كلمة له بمؤتمر موسكو الدولي للأمن أن عمليات الجيش الأوكراني تخططها الولايات المتحدة وبريطانيا وأن حلف شمال الأطلسي زاد من نشر قواته في شرق أوروبا ووسطها “عدة مرات”.

وفيما يتعلق بمعاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية والموقعة بين روسيا والولايات المتحدة، قال شويجو إن المحادثات لتمديدها “طريق ذو اتجاهين”.

ومن ناحية أخرى، قال شويجو إن تكتل أوكوس الذي يضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة يمكن أن يتطور إلى “تحالف سياسي عسكري”.

المصدر
رويترز
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16 أغسطس، 2022
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