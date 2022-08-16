وزارة الخارجية الكويتية

الخارجية تدعو المواطنين الكويتيين الراغبين في استخراج تأشيرات (شنغن) ضرورة تقديم طلب التأشيرة عن طريق المكاتب المعتمدة من قبل السفارات المعنية

16 أغسطس، 2022
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طلبت وزارة الخارجية بالمواطنين الكويتيين الراغبين بإستخراج تأشيرات شنغن ضرورة تقديم طلب التأشيرة عن طريق المكاتب المعتمدة من قبل السفارات المعنية.

ونوهت الوزارة على أهمية تقديم طلب التأشيرة قبل مدة كافية من موعد السفر (عدة أشهر).

وأكدت الخارجية على تقديم كافة المستندات المطلوبة إلى المكتب المعتمد من قبل السفارة، وتجنب التعامل مع وسطاء غير معتمدين من قبل السفارة لحجز موعد تقديم طلب التأشيرة، مع الالتزام بالموعد المقدم من المكتب المعتمد من قبل السفارة لتجنب أي تأخير لعملية إستصدار التأشيرة، وأهمية متابعة النشرات الدورية التي تصدرها السفارات والحرص على إستقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر
وزارة الخارجية
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16 أغسطس، 2022
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