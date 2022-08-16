البلدية: رفع 12 سيارة مهملة بالجهراء في إطار حملة ((شارك_بنظافتها))

أوضحت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء تنفيذ جولة ميدانية بمناطق العبدلي وطريق المطلاع والصبيه لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت هشتاق ((شارك_ بنظافتها)).

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفه بأن الجولة التي تم تنفيذها من قبل مراقبة النظافة العامة قد أسفرت عن رفع 12 سيارة مهملة بمناطق العبدلي وطريق المطالع والصبية بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية.

وأشار إلى تواصل المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق بالمحافظة لجولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.