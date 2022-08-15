المتهمين

الداخلية: ضبط شبكة دعارة مكونة من (19) شخصا من الجنسية الآسيوية بمنطقة السالمية

15 أغسطس، 2022
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ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه ضمن الجهود المتواصلة لقطاع الامن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون والقائمين على الاعمال المنافية للآداب العامة، تمكنت ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالاشخاص من ضبط شبكة دعارة مكونة من (19) شخصا من الجنسية الآسيوية، (3 رجال و18 نساء) لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة بمنطقة السالمية.

وأكدت الادارة العامة انه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم واحالتهم إلى جهات الاختصاص.

المصدر
وزارة الداخلية
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15 أغسطس، 2022
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