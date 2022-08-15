الهلال الأحمر الكويتي: نادي المتطوع الصغير يستهدف الاستثمار بالعنصر البشري ويعزز ثقافة التطوع لدى الأطفال

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير اليوم الاثنين إن نادي المتطوع الصغير الذي دشنته الجمعية في 18 يوليو الماضي يأتي في سياق برامج الاستثمار بالعنصر البشري الذي تتبناه دولة الكويت.

وأضاف الساير في كلمة خلال حفل اختتام فعاليات النادي السنوي والذي استمر لمدة شهر بمشاركة 85 طفلا أن جمعية الهلال الأحمر تحرص على إعداد أطفال مبادرين نحو العمل التطوعي يشعرون بآلام الآخر بما يسهم في تقوية الرسالة الإنسانية والاجتماعية في المجتمع ويخلق جيلا محبا للتطوع والعمل ومساعدة المحتاج.

وأفاد بأن المشاركين تعلموا المبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر إضافة إلى الانخراط في أنشطة النادي التربوية والترفيهية.

الهلال الأحمر الكويتي يختتم فعاليات نادي المتطوع الصغير

وأشار إلى تسخير كافة الإمكانات والخبرات للمتطوعين الصغار من قبل خيرة المدربين في مجال الإسعافات الأولية وصفوة المعلمين في المجالات التربوية.

وذكر أن نادي المتطوع الصغير قدم عبر فعالياته أكثر من جانب معرفي وترفيهي وعملي لغرس ثقافة التطوع لدى الناشئة معززا روح التعاون والقيادة في نفوسهم.

ولفت إلى سعي جمعية الهلال الأحمر لتنظيم العديد من الفعاليات التربوية الهادفة والمفيدة لإعداد متطوع صغير قادر على التصرف في الأزمات من خلال الإسعاف الأولي على قدر طاقته.

جانب من الختام

واشتملت فعاليات النادي التي أقيمت في مقر الجمعية إكسابهم المهارات القيادية والإبداعية وتنمية الذكاء الاجتماعي لديهم.

وتضمنت برامج النادي التي نظمت خلال الفترة المسائية التدريب على الإسعافات الأولية وتنظيم الوقت والثقافة الصحية والرياضة المثالية وصحة الأسنان والمحافظة على البيئة البحرية والبرية علاوة على توسيع مداركهم تجاه العمل التطوعي وتعريفهم بمبادئ الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.