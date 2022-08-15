مندوب الكويت الجديد لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف يقدم اوراق اعتماده

مندوب الكويت الجديد لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف يقدم اوراق اعتماده

قدم السفير ناصر الهين اليوم الاثنين أوراق اعتماده إلى المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا مندوبا دائما لدولة الكويت لدى مكتب الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

وقال السفير الهين في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه نقل أثناء اللقاء تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى فالوفايا مثمنا دور الامم المتحدة ومكتبها في جنيف والهيئات الدولية التابعة لها في جميع المجالات لا سيما العمل الإنساني الذي تتلقاه الشعوب والدول لرفع المعاناة عنها.

وأضاف أن فالوفايا أشادت بجهود دولة الكويت في العمل الانساني الذي تضعه ضمن أولويات سياساتها الخارجية وعطائها المتميز وتعاونها مع مكتب الامم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

وكان السفير الهين قد التحق بوزارة الخارجية الكويتية عام 1992 وعمل ضمن وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك وعضوا ببعثات دولة الكويت الدبلوماسية في كل من القاهرة والعاصمة الكورية سيؤول.

كما تولى السفير الهين منصب مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكويتية بدرجة وزير مفوض ثم عمل نائبا مساعدا لوزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

وشغل السفير الهين أيضا منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا فيما شارك وترأس وفود دولة الكويت في العديد من المؤتمرات الدولية والاقليمية.