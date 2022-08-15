“الصندوق الوطني”: ساعدنا في حل أزمات 132 مشروعا صغيرا ومتوسطا خلال جائحة كورونا الحساوي: تقدم 72 مشروعا للاستفادة من "قانون التعثر" وجاري العمل على مساعدتهم بتوجهات من مجلس الوزراء

قال المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي إن الصندوق ساعد في حل أزمات 132 مشروعا واجهت أزمات خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضاف الحساوي في تصريح للصحفيين على هامش توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية المهندسين الكويتية بمقر الجمعية اليوم الاثنين أنه تقدم 72 مشروعا للاستفادة من (قانون التعثر) وجاري العمل على مساعدتهم بتوجهات من مجلس الوزراء.

وأوضح أن الصندوق ومنذ تأسيسه وافق على 1422 مشروعا ووقعت الاتفاقيات ل 992 منهم مبينا أن ازمة (كورونا) كان لها اثار سلبية وايجابية إذ نجحت بعض المشاريع في تقديم دعم للاقتصاد الوطني في قطاعات مختلفة ومنها الطبية والمشتريات والمواد الغذائية.

وبين أن الاتفاقة مع جمعية المهندسين تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص لتسهيل البيئة الشاملة المتكاملة للمبادرين المسجلين في الصندوق مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تسهل عمل الصندوق في مجال المشاريع المستقبلية المزمع القيام بتنفيذها.

ولدى سؤاله عن مشروعي (الصبية) و(منتزه الوفرة) ذكر الحساوي أنه فيما يتعلق بمشروع الصبية فقد “وصلنا إلى المراحل النهائية للموافقات من الجهات المعنية بالدولة وكذلك بمشروع المنتزه القومي في الوفرة لاسيما أن هذه المشروعات تحتاج إلى تعاون وتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

من جانبه قال رئيس جمعية المهندسين الكويتية فيصل العتل في تصريح مماثل إن الاتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون بين الجانبين خصوصا لجهة المشاريع التي يقوم الصندوق بتنفيذها من خلال تزويده بالخبرات الفنية.

وأكد على أن التعاون بين القطاع الحكومي وجميعات النفع العام المهنية من شأنه أن يعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويسهم في تطويره وتنويعه.