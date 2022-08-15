الناطق باسم الحكومة ينفي ما يتم تداوله عن طلب سمو رئيس مجلس الوزراء عقد لقاء مع أعضاء المحكمة الدستورية

الناطق باسم الحكومة ينفي ما يتم تداوله عن طلب سمو رئيس مجلس الوزراء عقد لقاء مع أعضاء المحكمة الدستورية

نفى رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم اليوم الاثنين ما يتم تداوله عن طلب سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عقد لقاء مع أعضاء المحكمة الدستورية.

وأكد المزرم في (تغريدة) نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن ما نشر في بعض الحسابات الإخبارية لا أساس له من الصحة.

كما أكد احترام سمو رئيس مجلس الوزراء للمبادئ الدستورية والفصل بين السلطات مع تعاونها.