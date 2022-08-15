الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

“ذوي الإعاقة”: فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الالتحاق بالتأهيل المهني للمعاقين

15 أغسطس، 2022
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تعلن الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الالتحاق بالتأهيل المهني للمعاقين وذلك خلال الفترة من 2022/08/21م إلي 2022/09/01م.

فعلى الراغبين مراجعة إدارة التأهيل المهني للمعاقين – السالمية – شارع البحرين – مقابل جمعية السالمية – ثانوية هند سابقاً ورقم للتواصل : 25723390-25755613 من الساعة 09:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 صباحاً .

وعلى من يرغب بالتسجيل احضار مستندات الالتحاق – صورة ( شهادة إثبات إعاقة – شهادة الميلاد – بطاقة المدنية – الشهادة الدراسية – عدد 3 صور شخصية – التقارير الطبية أو النفسية إن وجدت – جنسية المعاق في حال اكتمال السن القانوني – شهادة من طب النفسي خالي من الأمراض السارية أو المعدية – شهادة من طب النفسي خالي من الأمراض النفسية – شهادة المكلف برعاية إن وجدت .

المصدر
المحرر
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15 أغسطس، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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