“ذوي الإعاقة”: فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الالتحاق بالتأهيل المهني للمعاقين

تعلن الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الالتحاق بالتأهيل المهني للمعاقين وذلك خلال الفترة من 2022/08/21م إلي 2022/09/01م.

فعلى الراغبين مراجعة إدارة التأهيل المهني للمعاقين – السالمية – شارع البحرين – مقابل جمعية السالمية – ثانوية هند سابقاً ورقم للتواصل : 25723390-25755613 من الساعة 09:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 صباحاً .

وعلى من يرغب بالتسجيل احضار مستندات الالتحاق – صورة ( شهادة إثبات إعاقة – شهادة الميلاد – بطاقة المدنية – الشهادة الدراسية – عدد 3 صور شخصية – التقارير الطبية أو النفسية إن وجدت – جنسية المعاق في حال اكتمال السن القانوني – شهادة من طب النفسي خالي من الأمراض السارية أو المعدية – شهادة من طب النفسي خالي من الأمراض النفسية – شهادة المكلف برعاية إن وجدت .