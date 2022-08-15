جامعة الكويت: بدء تقديم طلبات الالتحاق للطلبة الأجانب من خريجي الثانوية العامة الراغبين بالدراسة على نفقتهم الخاصة

صرّح أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي لها الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم زينل أنّه بناءً على قرار مجلس الجامعة رقم (2022/4) المنعقد بتاريخ 2022/7/4، وعلى توجيهات مدير الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي بضرورة سرعة تطبيق قرار مجلس الجامعة بالسماح للطلبة الأجانب الراغبين بالدراسة في جامعة الكويت على نفقتهم الخاصة، ودعمه الكامل لتذليل كل الصعوبات والبدء باستلام طلبات الالتحاق ابتداءً من الفصل الدراسي الأول 2023/2022، فإنّه يسرّ جامعة الكويت أن تعلن عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق للطلبة الأجانب من خريجي المرحلة الثانوية الراغبين بالدراسة في جامعة الكويت على نفقتهم الخاصة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 21/8/2022 ولغاية يوم السبت الموافق 27/8/2022، على أن يكون التقديم إلكترونياً للطلبة الأجانب المقيمين في دولة الكويت والطلبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط المستوفين لشروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانوية الأمريكية وخريجي الثانوية الإنجليزية (لطلبة مدارس الكويت فقط)، أما الطلبة الأجانب المقيمون في دولة الكويت والطلبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلون على الشهادة الثانوية من خارج الكويت عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل بالشويخ خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 21/8/2022 ولغاية يوم الخميس الموافق 25/8/2022 مصطحبين معهم المستندات والأوراق اللازمة.

علمًا أن تقديم طلبات الالتحاق سيكون باستخدام شبكة الإنترنت من خلال الدخول على نظام القبول الإلكتروني على العنوان الآتي:

http://portal.ku.edu.kw/admission

الحدود الدنيا لمعدل الثانوية العامة

وأوضح أ.د. زينل أنّ الطلبة الأجانب المسموح لهم بالتقديم هم الحاصلون على معدل 75% فأعلى للقسم العلمي، و80% فأعلى للقسم الأدبي في الشهادة الثانوية، على أن يكونوا من خريجي المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2021/2022 أو العام الدراسي 2020/2021، وعليه فإن الذين يرغبون في التقدم إلى جامعة الكويت يجب أن يكونوا مستوفين لهذه النسب الدنيا وكافة شروط القبول الأخرى المعلنة بدليل القبول والتحويل المتوفر على صفحة عمادة القبول والتسجيل، وسيكون التقدم للتخصصات الشاغرة فقط.

مشيراً إلى أنه يجوز احتساب نتائج اختبارات (TOEFL) أو (IBT TOEFL) أو (IELTS) كبديل لاختبار القدرات الأكاديمية في اللغة الإنجليزية عند احتساب المعدل المكافئ قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الالتحاق كما هو منصوص به في سياسة القبول والتحويل المعتمدة من مجلس الجامعة، ويجوز احتساب النتائج للإعفاء من دراسة المقرر التمهيدي على أن تُقدَّم النتيجة قبل انتهاء فترة اعتماد القبول.

التخصصات المتاحة للقبول

وبيّن أ.د. زينل أنه يمكن للطلبة الأجانب من خريجي المرحلة الثانوية الراغبين بالدراسة في جامعة الكويت على نفقتهم الخاصة التقدم بطلب الالتحاق بجامعة الكويت في الكليات الآتية وفي المقاعد الشاغرة فقط:

كلية الآداب

كلية التربية

كلية الحقوق

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

كلية العلوم

كلية العلوم الاجتماعية

كلية العلوم الإدارية

كلية العلوم الحياتية

كلية الهندسة والبترول

كلية العلوم الطبية المساعدة

شروط القبول الخاصة لبعض الكليات

وذكر أ.د. زينل الشروط الخاصة لبعض الكليات:

كلية الهندسة والبترول:

ألا تقل نسبة الطالب المتقدم عن 80% في شهادة الثانوية (القسم العلمي) أو ما يعادلها.

تكون الأولوية في القبـول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبًا بناءً على نسبة الثانوية ونتائج امتحاني القدرات للطالب وفقًا للأوزان الآتية:

65 % من نسبة الشهادة الثانوية

15 % من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية

%20 من نتيجة امتحان الرياضيات

كلية العلوم الطبية المساعدة:

ألا تقل نسبة المتقدم عن 80 % في شهادة الثانوية (القسم العلمي) أو ما يعادلها.

تكون الأولوية في القبـول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبًا بناءً على نسبة الثانوية ونتائج امتحانات القدرات للطالب وفقًا للأوزان الآتية:

70 % من نسبة الشهادة الثانوية

20 % من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية

10 % من نتيجة امتحان الرياضيات

كلية العلوم الإدارية:

تكون الأولوية في القبـول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبًا بناءً على نسبة الثانوية ونتائج امتحاني القدرات للطالب وفقًا للأوزان الآتية:

70 % من نسبة الشهادة الثانوية

15% من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية

15% من نتيجة امتحان الرياضيات

ألا تقل درجة اختبار القدرات عن 40% في امتحان اللغة الإنجليزية.

كلية العلوم الحياتية:

تكون الأولوية في القبـول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبًا بناءً على نسبة الثانوية ونتائج امتحاني القدرات للطالب وفقًا للأوزان الآتية:

70 % من نسبة الشهادة الثانوية

15 % من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية

15 % من نتيجة امتحان الرياضيات

يشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بقسم علوم اضطرابات التواصل بالكلية.

كلية الآداب:

1-تكون الأولوية في القبـول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبًا بناءً على نسبة الثانوية ونتيجة امتحان القدرات للطالب في اللغة العربية وفقًا للأوزان الآتية:

%85 من نسبة الشهادة الثانوية

15% من نتيجة امتحان اللغة العربية

2-يشترط للتنافس على مقاعد قسم اللغة الفرنسية اجتياز الطالب لامتحان القدرات في اللغة الفرنسية بنسبة 50% فأعلى.

في قسم اللغة الإنجليزية، تكون الأولوية في القبـول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبًا بناء على نسبة الثانوية ونتيجة امتحان القدرات للطالب في اللغة الإنجليزية وفقا للأوزان الآتية:

85% من نسبة الشهادة الثانوية

15% من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية:

تكون الأولوية في القبـول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبًا بناءً على نسبة الثانوية ونتيجة امتحان القدرات للطالب في اللغة العربية وفقا للأوزان الآتية:

85 % من نسبة الشهادة الثانوية

15 % من نتيجة امتحان اللغة العربية

كلية العلوم الاجتماعية:

تكون الأولوية في القبـول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبًا بناءً على نسبة الثانوية ونتيجة امتحان القدرات للطالب في اللغة العربية وفقًا للأوزان الآتية:

90% من نسبة الشهادة الثانوية

10% من نتيجة امتحان اللغة العربية

اجتياز المقابلة الشخصية التي تُجرى للمقبولين في بداية كل فصل دراسي لطلبة تخصص الخدمة الاجتماعية.

كلية التربية:

اجتياز المقابلة الشخصية التي تُجرى للمقبولين فيها في بداية كل فصل دراسي.

بالنسبة للتخصصات العلمية، تكون الأولوية في القبـول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبًا بناءً على نسبة الثانوية ونتيجة امتحانات القدرات للطالب وفقًا للأوزان الآتية:

80 % من نسبة الشهادة الثانوية

7.5 % من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية

7.5 % من نتيجة امتحان الرياضيات

5 % من نتيجة امتحان اللغة العربية

بالنسبة للتخصصات الأدبية، تكون الأولوية في القبـول للطلبة الحاصلين على أعلى معدل مكافئ محسوبًا بناءً على نسبة الثانوية ونتيجة امتحاني القدرات للطالب وفقًا للأوزان الآتية:

80 % من نسبة الشهادة الثانوية

10 % من نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية

10 % من نتيجة امتحان اللغة العربية

كلية العلوم وكلية الحقوق:

لا يشترط اجتياز اختبارات القدرات لكلية العلوم وكلية الحقوق ويكون القبول بناءً على نسبة الثانوية العامة

إعلان نتائج القبول

وأضاف أ.د. زينل أنه سيتم إعلان نتائج قبول الطلبة الأجانب بعد انتهاء فترة التقديم، وسيتم إرسال رسائل نصية للطلبة المقبولين بمواعيد اعتماد قبولهم بالحضور الشخصي لصالة القبول والتسجيل في الشويخ مصطحبين معهم المستندات المطلوبة.